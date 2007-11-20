Доработка интернет-магазина

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки151 просмотр
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Всё еще ищется ТОЛКОВЫЙ специалист по доработка шаблона для интернет-магазина построенного на phpshop (www.phpshop.ru)

1. Вывод цен

2. Меню

3. Главная страница

4. и еше по мелочи

16 лет назад
Devres
43 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
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