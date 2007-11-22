Изменить функцию в PHP скрипте

Веб-программированиеЗавершен5 заявок230 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть функция проверки валидности обратной ссылки (прилагается). Она проверяет валидность ссылки на субдомен subdomen.mysite.com. Надо сделать, чтобы она проверяла валидность и на субдомен, и на основной домен www.mysite.com. Если есть обратная ссылка на один из этих адресов, то все хорошо, если ни на один из этих доменов нет обратной ссылки, то тогда выдается ошибка.

Оплата после проверки работоспособности скрипта.

PHP
16 лет назад
jpetrov
58 летЛитва
20 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранные исполнители
quinnm
Игнат 
35 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
2 отзыва
16 лет назад
$5
Прекрасно выполненная работа. Показал хорошие знания, так как быстро разобрался в коде чужой функции. Работа не только выполнена, но и перевыполнена. Остался очень доволен.
Заказчик прекрасно представляет, какой результат хочет получить. Оперативное взаимодействие. Приятно работать.
AlexWeb
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
40 отзывов
16 лет назад
$50
Работа выполнена быстро и оперативно. Претензий не имею. Большое спасибо за оказанную помощь.
  • Похожие заказы

  • Выпадающий флэш-баннер

    Нужен выпадающий баннер во флэше - экшн при наведении. В полном выпавшем баннере список из тектсовых ссылок. Задача - разделить на области, так чтобы за каждой строкой была новая ссылка. При этом нужен исходник такой, чтобы текст и ссылки ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Небольшая флэшка для открытия картинки

    Нужно сделать анимацию картинки, чтобы она открывалась с некоторым эффектом, по кусочкам или еще как-то. Можно так, как на образце, либо, если у кого-то уже имеется нечто подобное, но по-другому, можно тоже рассмотреть. И во ...

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Модуль DLE для персонализации картинок

    Добрый вечер! Требуется создания модуля для cms DLE, который будет создавать анимированные картинки под разрешения выбронной модели телефона, причем с возможность персонализации для каждого отдельно пользователя. (возможность добавлять надписи) Требования: 1) Фоновая картинка должна быть НЕ статичной. 2) Текст ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Разработка web портала

    Описание в приложении на сайте http://tender.ua/tenderview/215 Разработать ПО и дизайн для web проекта. Подробное ТЗ смотрите в прикрепленном файле. Платформа - любая. По дополнительным вопросам обращаться [email protected] Только с Украины.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Доработка сайта на Virtuemart+Joomla

    Есть интернет-магазин на базе Virtuemart+Joomla, требуется внести ряд доработок: 1. на странице пользователя показывать сколько покупок он сделал, на какую сумму. в админке добавить отчет из которого видно, какие пользователи сколько покупок совершили и на ...

    JoomlaVirtuemart
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Много PHP работы несложного уровня

    $4000

    Здравствуйте! Необходимо выполнить ряд работ по программированию на PHP. Работа представляет из себя создание несложных PHP классов по заданной спецификации. На текущий момент требуются 5-7 человек, которые будут загружены на 1-2 месяца на полный день. Мы набираем ...

    PHP
    Веб-программирование31 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Скрипт доски объявлений

    Разработка скрипта доски объявлений на php 5, практически эдентичного(с минимальными изменениями) http://www.doska.us. Удобная админка. Заточеная под контекстную рекламу.

    Веб-программирование13 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Исправление сайта на Joomla (криво работает)

    $40

    Задача: есть сайт www.dendor.ru (joomla). К нему был сделан английский аналог, надо исправить допущенную кривизну. в папке en лежит ошибочно созданная версия, ее надо удалить ====================================== Вот данные по проблемам на сайте Баг репорт по английской ...

    Joomla
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    16 лет назад