Изменить функцию в PHP скрипте

Нужен выпадающий баннер во флэше - экшн при наведении. В полном выпавшем баннере список из тектсовых ссылок. Задача - разделить на области, так чтобы за каждой строкой была новая ссылка. При этом нужен исходник такой, чтобы текст и ссылки ...
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Есть функция проверки валидности обратной ссылки (прилагается). Она проверяет валидность ссылки на субдомен subdomen.mysite.com. Надо сделать, чтобы она проверяла валидность и на субдомен, и на основной домен www.mysite.com. Если есть обратная ссылка на один из этих адресов, то все хорошо, если ни на один из этих доменов нет обратной ссылки, то тогда выдается ошибка.
Оплата после проверки работоспособности скрипта.
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