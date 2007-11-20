Небольшая флэшка для открытия картинки

Нужно сделать анимацию картинки, чтобы она открывалась с некоторым эффектом, по кусочкам или еще как-то. Можно так, как на образце, либо, если у кого-то уже имеется нечто подобное, но по-другому, можно тоже рассмотреть. И во время открытия хорошо бы вставить звуковой эффект.

Таких нужно штуки 3-4 с разными картинками. Картинки и звук имеются.

Нужно желательно побыстрее. Оформляем безопасную сделку.