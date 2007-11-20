Модуль DLE для персонализации картинок

Добрый вечер!

Требуется создания модуля для cms DLE, который будет создавать анимированные картинки под разрешения выбронной модели телефона, причем с возможность персонализации для каждого отдельно пользователя. (возможность добавлять надписи)

Требования:

1) Фоновая картинка должна быть НЕ статичной.

2) Текст может быть как статичным так и НЕ статиченым (движение, изменение цветаразмера - опционально).

3) возможность подгружать шрифты для надписей (конфигуратор для каждой фоновой картинки)

4) Должна быть какая-то система конфигурации для каждого фонового рисунка, чтоб не изменятьдобавлять код для каждой новой картинки.

5) должна быть защита от автоматической генерации (captcha) а также от удаленной генерации (чтоб подобную форму нельзя было разместить на чужом сайте, а выполнять нашим скриптом)

6) AJAX очень желателен - как можно меньше полных перезагрузок страницы на front-end

платформа LAMP, GD library( возможно Imagick, оговаривается позже).

Аналог : http://reddodo.com/