Автоматическая оплата услуг WebMoney, Yandex

Нужен php-скрипт (или найти и поправить первый попавшийся), не cms - чтобы вставить в простенький сайт. php+mysql Есть шесть категорий, в них лоты (элементы каталога). У каждой категории (точнее у лотов в категории) свои параметры - пусть будет ...