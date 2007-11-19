Доработка интересного проекта на ASP.NET

Здравствуйте, уважаемые Web-разработчики. Проводится поиск подрядчика на выполнение работ по верстке и подключению сайта к одной из коммерческих CMS. ВНИМАНИЕ: CMS предлагает фрилансер самостоятельно (NetCat, UMI или другие коммерческие продукты), стоимость CMS оплачивается мной отдельно и ...
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WEB-студия ищет ASP.NET - программиста, способного развить сущестующий сайт, посвящённый автоспорту.
Задачи:
-"прикрутить" усовершенствованный дизайн
- оптимизировать и доработать AJAX
- реализовать набор небольших функциональных доработок к сайту
Требования:
увереные знания ASP.NET, C#, AJAX, MSSQL,
умение разбираться в чужом коде,
умение верстать сайты
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