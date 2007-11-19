Доработка интересного проекта на ASP.NET

$1000
Веб-программированиеЗакрыт13 заявок272 просмотра
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WEB-студия ищет ASP.NET - программиста, способного развить сущестующий сайт, посвящённый автоспорту.

Задачи:

-"прикрутить" усовершенствованный дизайн

- оптимизировать и доработать AJAX

- реализовать набор небольших функциональных доработок к сайту

Требования:

увереные знания ASP.NET, C#, AJAX, MSSQL,

умение разбираться в чужом коде,

умение верстать сайты

16 лет назад
cherentsov
44 года
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
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