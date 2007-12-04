Верстка + подключение к CMS

$1000
Веб-программированиеЗавершен24 заявки672 просмотра
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Здравствуйте, уважаемые Web-разработчики.

Проводится поиск подрядчика на выполнение работ по верстке и подключению сайта к одной из коммерческих CMS.

ВНИМАНИЕ: CMS предлагает фрилансер самостоятельно (NetCat, UMI или другие коммерческие продукты), стоимость CMS оплачивается мной отдельно и не входит в указанный бюджет.

Исходный материал: шаблон в .psd

Шаблон достаточно простой, материалы будут показаны/высланы фрилансерам, которые соответствуют требованиям, указанным ниже.

Требования к кандидатам:

- Технологии: HTML, CSS, DHTML или JavaScript (для выпадающих меню), PHP + MySQL (для CMS + какие-то доработки)

- Знание SEO принципов (шаблоны должны быть включать заголовки, подзаголовки, должны быть определены правила оформления для ключевых слов)

- Верстка: div + css, соответствие стандартам

- Опыт: ссылка на портфолио, реализованные проекты, отзывы, рейтинг на Weblancer

Если Вы занимаетесь версткой + движками профессионально, то все знаете сами.

Если Вы новичок и у Вас есть примеры верстки + небольшой опыт по движкам - также пишите, возможно, Вы сможете работать по данному проекту.

+ к бюджету

Победитель тендера получит отличную работу в свое портфолио, которую будет приятно показать работодателям.

16 лет назад
tuls
40 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранные исполнители
Andreyik
Андрей 
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад
$180
5 дней
vicemax
Максим 
33 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
4 отзыва
16 лет назад
$150
Максим выполнял работу по интеграции html-шаблона в CMS Joomla, в том числе: - Составление ТЗ - Установка и настройка системы - Подбор компонентов Joomla - Вставка текстов - Отслеживание валидности верстки Все оговоренные договором условия выполнил на 100%, всегда онлайн в условленное время, а также готов искать лучшие решения (даже при наличии хороших). Приятно работать с человеком стремящимся к совершенствованию знаний.
Хороший заказчик. Грамотно и четко ставит задачу. После совмесного создания ТЗ, начали работу. Работа была оплачена вовремя, без всяких задержок. Всем рекомендую! Приятно работать с такими заказчиками и просто с такими грамотными людьми. Спасибо.
lancer
Антон 
NaN летАвстралия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
10 отзывов(-4)
16 лет назад
$120
Всегда стараюсь быть в курсе современных тенденций и технологий верстки, поэтому к работам по из PSD в xHTML предъявляю повышенные требования: a. Соответствие стандарту W3C XHTML 1.0 Strict b. Кросс-браузерность (IE6, IE7, Opera 9, FF2) c. Пользователи с отключенной графикой и так далее Честно говоря, давно не встречал такого высокого уровня среди верстальщиков, как у Антона. Если Вы хотите полюбоваться профессиональной версткой - смотрите его портфолио. Удивило, что Антон тестирует работу на бета версиях браузеров, которые будут использоваться массово через год-полтора. В процессе работы возникли вопросы, которые не были учтены в договоре и могли быть причиной конфликта, Антон проявил себя как успешный дипломат.
Приятно было поработать действительно с профессиональным и порядочным заказчиком, который понимает толк в технологиях веб и их качестве, и дает адекватные оплату и сроки для качественной работы.
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