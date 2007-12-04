Верстка + подключение к CMS

Здравствуйте, уважаемые Web-разработчики.

Проводится поиск подрядчика на выполнение работ по верстке и подключению сайта к одной из коммерческих CMS.

ВНИМАНИЕ: CMS предлагает фрилансер самостоятельно (NetCat, UMI или другие коммерческие продукты), стоимость CMS оплачивается мной отдельно и не входит в указанный бюджет.

Исходный материал: шаблон в .psd

Шаблон достаточно простой, материалы будут показаны/высланы фрилансерам, которые соответствуют требованиям, указанным ниже.

Требования к кандидатам:

- Технологии: HTML, CSS, DHTML или JavaScript (для выпадающих меню), PHP + MySQL (для CMS + какие-то доработки)

- Знание SEO принципов (шаблоны должны быть включать заголовки, подзаголовки, должны быть определены правила оформления для ключевых слов)

- Верстка: div + css, соответствие стандартам

- Опыт: ссылка на портфолио, реализованные проекты, отзывы, рейтинг на Weblancer

Если Вы занимаетесь версткой + движками профессионально, то все знаете сами.

Если Вы новичок и у Вас есть примеры верстки + небольшой опыт по движкам - также пишите, возможно, Вы сможете работать по данному проекту.

+ к бюджету

Победитель тендера получит отличную работу в свое портфолио, которую будет приятно показать работодателям.