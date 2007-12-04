Верстка + подключение к CMS

Есть сайт, построенный на cms Xoops 2.0. Я его переношу на DLE 6.3 + DLE Forum 2.0 Поэтому нужно перенести всеx пользователей со всеми настройками из базы Xoops в базу DLE. Так же нужно перенести все топики, сообщения ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте, уважаемые Web-разработчики.
Проводится поиск подрядчика на выполнение работ по верстке и подключению сайта к одной из коммерческих CMS.
ВНИМАНИЕ: CMS предлагает фрилансер самостоятельно (NetCat, UMI или другие коммерческие продукты), стоимость CMS оплачивается мной отдельно и не входит в указанный бюджет.
Исходный материал: шаблон в .psd
Шаблон достаточно простой, материалы будут показаны/высланы фрилансерам, которые соответствуют требованиям, указанным ниже.
Требования к кандидатам:
- Технологии: HTML, CSS, DHTML или JavaScript (для выпадающих меню), PHP + MySQL (для CMS + какие-то доработки)
- Знание SEO принципов (шаблоны должны быть включать заголовки, подзаголовки, должны быть определены правила оформления для ключевых слов)
- Верстка: div + css, соответствие стандартам
- Опыт: ссылка на портфолио, реализованные проекты, отзывы, рейтинг на Weblancer
Если Вы занимаетесь версткой + движками профессионально, то все знаете сами.
Если Вы новичок и у Вас есть примеры верстки + небольшой опыт по движкам - также пишите, возможно, Вы сможете работать по данному проекту.
+ к бюджету
Победитель тендера получит отличную работу в свое портфолио, которую будет приятно показать работодателям.
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