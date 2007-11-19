Требуется сделать точную копию http://games.rambler.ru/game/billiard8/ Имеются люди на создание дизайна и хостинг, где это все будет хостится. Требуется только Flash-программист, который это реализует. Проект уже выставлялся, выбранный человек внезапно отказался от работы.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Пропал программист, который делал наш сайт на Битрикс стандарт.
Ищем фрилансера, который завершит работу.
Есть ТЗ, сверстанные страницы, поставленный Битрикс с заведенными шаблонами и пр. вещи необходимые для работы.
Кандидат только из МОСКВЫ!!!!
Работаем по договору.
Оплата безналом.
Стоимость и сроки обсуждаем индивидуально.
Что осталось доделать, условия работы и оплаты по icq 268-068-144 (Алексей).
Заранее прошу не беспокоить:
1. Представителей студий.
2. Кандидатов НЕ из Москвы и ближайшего подмосковья.
Если меня нет в асе, пишите кратко о себе и своем опыте, указав контакты, на [email protected]
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