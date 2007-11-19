Сайт на Битрикс.

Веб-программированиеЗакрытнет заявок142 просмотра
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Пропал программист, который делал наш сайт на Битрикс стандарт.

Ищем фрилансера, который завершит работу.

Есть ТЗ, сверстанные страницы, поставленный Битрикс с заведенными шаблонами и пр. вещи необходимые для работы.

Кандидат только из МОСКВЫ!!!!

Работаем по договору.

Оплата безналом.

Стоимость и сроки обсуждаем индивидуально.

Что осталось доделать, условия работы и оплаты по icq 268-068-144 (Алексей).

Заранее прошу не беспокоить:

1. Представителей студий.

2. Кандидатов НЕ из Москвы и ближайшего подмосковья.

Если меня нет в асе, пишите кратко о себе и своем опыте, указав контакты, на [email protected]

16 лет назад
astrix999
Гость 
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
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