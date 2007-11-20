Помогите создать страницу с небольшим php кодом

Добрый день у меня такая просьба создать интернет страницу с кодом php

примерный шаблон можно глянуть здесь(особо не смейтесь окей) http://moizadania.narod.ru/site.php

Так вот что мне нужно

1 Сделать более менее сносную страницу структура должна соответствовать представленому шаблону

2 В статистике должны отражаться количество посещений этой страницы, то есть вставить php счетчик

так же должно отображаться количество кликов по ссылке там она под верхним банером

затем количество жизни дней данной страницы и тиц сайта на котором она находится

3 Посередине должен отображаться текст который будет написан в текстовом файле на другом хосте

должна быть проверка данных, что бы человек не мог ввести скрипт и данные должны корректно отображаться, то есть если поле отведенное под тест 500 пикселей, то текст должен переноситься на другую сторону

впринципе и все

Кто готов сделать такое задание за 1$ + хороший отзыв пишите !!!