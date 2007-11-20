Помогите создать страницу с небольшим php кодом

Веб-программированиеЗавершен4 заявки236 просмотров
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Добрый день у меня такая просьба создать интернет страницу с кодом php

примерный шаблон можно глянуть здесь(особо не смейтесь окей) http://moizadania.narod.ru/site.php

Так вот что мне нужно

1 Сделать более менее сносную страницу структура должна соответствовать представленому шаблону

2 В статистике должны отражаться количество посещений этой страницы, то есть вставить php счетчик

так же должно отображаться количество кликов по ссылке там она под верхним банером

затем количество жизни дней данной страницы и тиц сайта на котором она находится

3 Посередине должен отображаться текст который будет написан в текстовом файле на другом хосте

должна быть проверка данных, что бы человек не мог ввести скрипт и данные должны корректно отображаться, то есть если поле отведенное под тест 500 пикселей, то текст должен переноситься на другую сторону

впринципе и все

Кто готов сделать такое задание за 1$ + хороший отзыв пишите !!!

PHP
16 лет назад
s0s0s0s
Сергей 
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
_andy_
Гость 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад
Делает конкертно быстро недорого!!! Я обратился с простой просьбой а получил чуть ли не целый сайт!!! КУЛ товарищи перспектива за молодыми фрилансерами за 1 доллар я получил кучу удоволствия от общения и еще столько же php кода!!! Буду дальше сотрудничать!!!
Было приятно работать и просто общаться. Работу оплатил мгновенно, как только сделал запрос. Советую к сотрудничеству.
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