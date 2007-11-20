Помогите создать страницу с небольшим php кодом

Надо сделать новогоднюю открытку в Flash . Фриленсер должен быть из Киева!!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день у меня такая просьба создать интернет страницу с кодом php
примерный шаблон можно глянуть здесь(особо не смейтесь окей) http://moizadania.narod.ru/site.php
Так вот что мне нужно
1 Сделать более менее сносную страницу структура должна соответствовать представленому шаблону
2 В статистике должны отражаться количество посещений этой страницы, то есть вставить php счетчик
так же должно отображаться количество кликов по ссылке там она под верхним банером
затем количество жизни дней данной страницы и тиц сайта на котором она находится
3 Посередине должен отображаться текст который будет написан в текстовом файле на другом хосте
должна быть проверка данных, что бы человек не мог ввести скрипт и данные должны корректно отображаться, то есть если поле отведенное под тест 500 пикселей, то текст должен переноситься на другую сторону
впринципе и все
Кто готов сделать такое задание за 1$ + хороший отзыв пишите !!!
- Похожие заказы
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт16 лет назад
Требуется создание сайта социальной сети. Будет: фото, блоги, группы, видео. Требования: опыт. При выборе исполнителя - ориентир на цену и работы. Писать СТРОГО в приват. По окончании постоянное сотрудничество по проекту (доработки и т.п.).Веб-программирование2 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $250
Кто сможет создать аналог сервиса www.clickcashmoney.com ! С таким же движком ! Чтобы функционировал как пологается оригиналуВеб-программирование5 заявокЗакрыт16 лет назад
т.з в прикрепе Цена/СрокиВеб-программирование7 заявокЗакрыт16 лет назад
- $300
Создание баннерной сети. Полный аналог http://www.banner.kiev.ua/ этой сети. Среди дополнений возможность покупки рекламодателем показов выпадающих окон на сайтах партнерах. Также возможность заказа дизайна окон.Веб-программирование1 исполнительЗакрыт16 лет назад
- $100
Нужен простой ротатор на ПХП. Принцип работы: неограниченное количество мест для показа любые размеры баннеров статистика показов и кликов на баннеры алгоритм действий: задается размер баннеров, вводятся коды баннеров, ротатор выдает код для размещения на странице, при изменении ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт16 лет назад
- $500
Необходим аналог подобного рейтинга сайтов. Один к одному. http://top.bigmir.net/.Веб-программирование5 заявокЗакрыт16 лет назад
- $300
http://readme.ru/. Сайт работает по простой системе, участники размещают на своих сайтах информеры системы и обмениваются посетителями. Обмен производится 1 к 1. Т.е если с вашего сайта ушел один посетитель, к вам также прийдет один посетитель. ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт16 лет назад
- $750
Создание вебсайта. ТЗ в вордовском файле. База готова. Дизайн отдельно (если можете Вы - вполне можно рассмотреть этот вариант). Если у Вас нет отзывов – никаких предоплат и этапов. Оплата частями после тестирования ВСЕХ форм ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт16 лет назад
Компонент базы данных, с добавлением фото. Вывод товаров random.Веб-программирование8 заявокЗакрыт16 лет назад