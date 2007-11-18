Создание веб-сайта на .NET

Создание вебсайта. ТЗ в вордовском файле. База готова. Дизайн отдельно (если можете Вы - вполне можно рассмотреть этот вариант). Если у Вас нет отзывов – никаких предоплат и этапов. Оплата частями после тестирования ВСЕХ форм указанных в ТЗ.