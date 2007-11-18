Создание веб-сайта на .NET

$750
Веб-программированиеЗакрыт6 заявок218 просмотров
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Создание вебсайта. ТЗ в вордовском файле. База готова. Дизайн отдельно (если можете Вы - вполне можно рассмотреть этот вариант). Если у Вас нет отзывов – никаких предоплат и этапов. Оплата частями после тестирования ВСЕХ форм указанных в ТЗ.

16 лет назад
alexgta
57 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
1 отзыв
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