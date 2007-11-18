Биржа Интернет ресурсов

$1000
Веб-программированиеЗакрыт27 заявок1319 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Програмист PHP 5 + MySQL 5, Smarty, ADOdb, Ajax

Проект: Биржа Интернет ресурсов

Требования: Объектно Ориентированное программирование на PHP 5 + MySQL 5 с применением предоставленного нами шаблонизатора на основе Smarty и ADOdb, Ajax. Применение по возможности нами созданных php классов. Подробное комментирование кода (непосредственно в самом коде или в отдельном файле)

Основные задачи:

1. Разработка движка:

1.1 Мультимедийность

1.2 Страницы

1.3 Акуант пользователя

1.4 Акуант администрации

1.5 Бан система

1.6 Ввод/вывод средств из системы

1.7 Партнерская программа

1.8 Рекламный модуль

1.9 ЧаВо модуль

1.10 Новостной модуль

1.11 RSS лента

1.12 Информер

2. Разработка блока Акции

3. Разработка блока Облигации

4. Разработка блока Векселя

5. Разработка блока Фьючерсы

6. Разработка блока Опционы

7. Разработка блока Своп

8. Разработка блока FRA

9. Разработка блока Пай

Долгосрочный проект, указанная цена только за пункты 1 и 2, за остальные, при дальнейшем сотрудничестве цена договорная.

По сути, хотелось бы, что бы проект делался на основе движка проекта http://buxarexchange.com , с использование всех подходящих классов и структуры (дорабатывая по необходимости).

15 лет назад
BuxarNET
Виталий 
43 годаЛитва
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
4 отзыва(-1)
Выбранные исполнители
ISINK
Иван 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
1 отзыв(-1)
15 лет назад
$2000
40 дней
Взялся за проект, получил от нас движок на основе которого предполагалась разработка. Неделю "тянул резину" говоря что разбираюсь с движком и пишу график работ. А потом, сослался на проблемы с прошлым проектом и проблемами на работе и отказался от проекта. Не хорошо праться за работу и отказываться.
alismakom
Гость 
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
7 отзывов(-1)
16 лет назад
$850
30 дней
Взялись за проект и не выполнили, т.е. просто бросили. Вся история тут http://forum.buxarnet.com/index.php?showtopic=1154
  • Похожие заказы

  • Скрипт Ru-pay

    Приветствую, всех профи и будущих профи. Нужен скрипт с помощью которого можно проводить оплату посредством Ru-pay. Что должно быть: 1. Скрипт 2. Описание 3. Описание обязательных полей - настройка 4. Требования системой для работы (сертификат и т.п.)

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Скрипт E-port

    Приветствую, всех профи и будущих профи. Нужен скрипт с помощью которого можно проводить оплату посредством E-port. Что должно быть: 1. Скрипт 2. Описание 3. Описание обязательных полей - настройка 4. Требования системой для работы (сертификат и т.п.)

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Скрипт Яндекс.Деньги

    Приветствую, всех профи и будущих профи. Нужен скрипт с помощью которого можно проводить оплату посредством Яндекс.Деньги. Что должно быть: 1. Скрипт 2. Описание 3. Описание обязательных полей - настройка 4. Требования системой для работы (сертификат и т.п.)

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Скрипт WebMoney

    Приветствую, всех профи и будущих профи. Нужен скрипт с помощью которого можно проводить оплату посредством WebMoney. Что должно быть: 1. Скрипт 2. Описание 3. Описание обязательных полей - настройка 4. Требования системой для работы (сертификат и т.п.)

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Веб интерфейс для почты

    Нужно написать Веб интерфейс для почты по примеру http://mail.elec.ru/ Интересует только регистрация пользователей в почтовом сервисе и их последующая работа с адресной книгой и собственно с корреспонденцией. Нужно это реализовать на PHP. Пишите кто реально осилит ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Создание флеш открытке Новогодней

    Сценарий: Рисованные люди (см. рисунок в сопутствующих материалах). Уютная комната, камин, снежок за окном, под елкой подарки. Семья рисованная с собачкой рисованной, собачка будет брать из корзинки игрушки с брендом Москоммерца. Каждый раз повешенная на елку ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Убивалка дублей в тексте

    $3

    Есть текст, в котором необходимо убить слова которые повторяться больше одного раза. Работать должно так: Есть страница с формой добавления куда я копирую нужный мне кусочек текста и жму кнопку убить дубли, на выхлопе получаю ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Скрипт закачки и распаковки файлов

    Необходимо реализовать: Пользователь входит в совй аккаут, нажимает на кнопку ДОБАВИТЬ, вводит количество кусков к примеру 3 С низу появляются поля для ввода ссылок (сскли как прямыет, так и через файлообменники) Ссылка1 [http://rapida.com/Part1] Ссылка2 [http://rapida.com/Part2] Ссылка3 [http://rapida.com/Part3] Нажимает на кнопку [Закачать] И закрываю сайт, и ...

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • 4-е рисунка на Flash

    Требуются дизайнер-художник для отрисовки четырех рисунков во Flash или Illustrator для сайта www.uk-un.ru в виде удобном для их последующей анимации основным флешером. Описание рисунков - в прилагаемом файле.

    Веб-программирование2 исполнителя
    Закрыт
    16 лет назад