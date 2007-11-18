Програмист PHP 5 + MySQL 5, Smarty, ADOdb, Ajax

Проект: Биржа Интернет ресурсов

Требования: Объектно Ориентированное программирование на PHP 5 + MySQL 5 с применением предоставленного нами шаблонизатора на основе Smarty и ADOdb, Ajax. Применение по возможности нами созданных php классов. Подробное комментирование кода (непосредственно в самом коде или в отдельном файле)

Основные задачи:

1. Разработка движка:

1.1 Мультимедийность

1.2 Страницы

1.3 Акуант пользователя

1.4 Акуант администрации

1.5 Бан система

1.6 Ввод/вывод средств из системы

1.7 Партнерская программа

1.8 Рекламный модуль

1.9 ЧаВо модуль

1.10 Новостной модуль

1.11 RSS лента

1.12 Информер

2. Разработка блока Акции

3. Разработка блока Облигации

4. Разработка блока Векселя

5. Разработка блока Фьючерсы

6. Разработка блока Опционы

7. Разработка блока Своп

8. Разработка блока FRA

9. Разработка блока Пай

Долгосрочный проект, указанная цена только за пункты 1 и 2, за остальные, при дальнейшем сотрудничестве цена договорная.

По сути, хотелось бы, что бы проект делался на основе движка проекта http://buxarexchange.com , с использование всех подходящих классов и структуры (дорабатывая по необходимости).