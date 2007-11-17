Скрипт Яндекс.Деньги

Нужно написать Веб интерфейс для почты по примеру http://mail.elec.ru/ Интересует только регистрация пользователей в почтовом сервисе и их последующая работа с адресной книгой и собственно с корреспонденцией. Нужно это реализовать на PHP. Пишите кто реально осилит ...
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Приветствую, всех профи и будущих профи.
Нужен скрипт с помощью которого можно проводить оплату посредством Яндекс.Деньги.
Что должно быть:
1. Скрипт
2. Описание
3. Описание обязательных полей - настройка
4. Требования системой для работы (сертификат и т.п.)
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