Разработать FLASH сайт

нужно сделать флеш-сайт (100% флешка) информации очень мало, нужно нарисовать плейер MP3 файлов (идеально, чтоб файлы лежали визуально ввиде винила (пластинок) то есть пользователь сайта выбирал пластинку и при нажатии она ставилась на виниловый проигрыватель (запускалось прослушивание этого MP3 файла , по мимо этого эти файлы можно будет скачать, прокомментировать...

+ к этому в момент старта сайта должна быть заставка (всё флешка)