Разработать FLASH сайт

$500
Веб-программированиеЗавершен5 заявок298 просмотров
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нужно сделать флеш-сайт (100% флешка) информации очень мало, нужно нарисовать плейер MP3 файлов (идеально, чтоб файлы лежали визуально ввиде винила (пластинок) то есть пользователь сайта выбирал пластинку и при нажатии она ставилась на виниловый проигрыватель (запускалось прослушивание этого MP3 файла , по мимо этого эти файлы можно будет скачать, прокомментировать...

+ к этому в момент старта сайта должна быть заставка (всё флешка)

16 лет назад
ZblackFox
Денис 
43 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
goword
Егор 
34 годаМолдова
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад
$600
10 дней
Очень доволен проделанной работой! :) Молодец, просто нет слов!
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