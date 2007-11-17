Перевести сайт с Mambo на Joomla

Веб-программированиеЗавершен7 заявок179 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Мамбу нещадно атаковали вирусы. Как бы мне перевести сайт с Мамбы на Джумлу, сохранив дизайн и контент (главное контент) сайта и освободиться от вирусов.

Joomla
16 лет назад
V_Kremnev
Семен 
48 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
sws_himik
Andrey 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
1 отзыв
16 лет назад
$10
1 день
Хорошая работа. Спасибо.
Приятный, общительный человек, оплата сразу после проверки сделанной работы, никаких проволочек.
  • Похожие заказы

  • Тестирование и правка

    Хороший As программист, для тестирования и правки готового исходника онлайн игры. Нужен очень хороший специалист, который сам недопустит баги и сможет быстро найти и исправить имеющиеся.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Афиша мероприятий для сайта

    $50

    Афиша мероприятий для сайта cjcity.ru Пример конкурента: http://www.psychedelic.ru/anons/index.shtml Но у нас будет круче :) У нас будет сортировка по стилям и городам. Должно быть 2 выпадающих меню. В первом выбирается стиль (например, trance, house, dnb и т.д.), а во втором город ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Разработка Портала (Первый этап)

    Техническое задание на разработку МЕДИАПОРТАЛА. Этап 1. 1. Предварительные работы. a. Выбор CMS под медиа-портал(Предпочтительно - Bitrix). При выборе учесть будущую интеграцию с внутрисетевой torrent-трекер, поиск по фтп, и прочие внутрисетевые ресурсы. b. Предусмотреть возможность ...

    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Flash карта мира

    $60

    Есть карта мира. На ней вырезаны участки такие как США , Европа, Украина, Россия. Графическая основа есть и уже все вырезано. Задача: 1. При наведении курсора мышки на США сделать эффект при наведении небольшого увеличения территории США на 10%. 2. ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Изменить flash приложение

    Нужно изменить Flash "морду" сайта. Текущий вид приложен в файле "Current.jpg". Нужно заменить телевизор на приложенный в файле "LCDTV4-3.png". Причем не должна пострадать функциональность, в этом телевизоре показывается видео. Вам нужно только заменить одну рамку на другую. Предлогайте сроки ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Сайт на Drupal на готовый дизайн + модули к нему

    $800

    От исполнителя необходимо знание drupal, ajax, верстка на дивах без таблиц, программирование php. Требуется сделать сайт программного продукта на базе drupal и сверстать предоставленный дизайн на div На сайте будет: - несколько статичных страниц, с возможностью редактирования из ...

    Drupal
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад