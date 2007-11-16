Сигнатуры для "стахановского портатора"

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У меня купленный портатор http://lasto.com/shop/portator_pinta.html но сайты, сигнатуры которых в нем имеются, мне не интересны.

Нужно сделать сигнатуры для трех сайтов, что я укажу.

16 лет назад
mikerussia
Геннадий 
53 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
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