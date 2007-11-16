Создание flash элемента

Необходимо в кратчайшие сроки выполнить следующие виды работ: 1) Совместить Shop-Script Premium с приемом кредитных карт по схеме необходимого мне банка. Возможно на основе существующего модуля. Нужная схема правильно реализована здесь http://www.kosmas.cz/ (движок не Shop-Script) Информация ...
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Необходимо создать flash элемент - аналогичный http://www.elkonrus.ru/geo
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