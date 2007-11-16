Граббер статей.

Веб-программированиеЗакрыт8 заявок164 просмотра
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Необходим граббер статей с такого рода каталогов http://ezinearticles.com/ в базу данных для дальнейшего использования в движках, так же интересует возможно ли написание универсального граббера, который можно б было настраивать под ресурс самому, зависит ли формирование базы данных от движка?. На данный момент необходима стоимость данной работы.

16 лет назад
lexa3000
Гость 
41 годУкраина
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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