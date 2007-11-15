Модуль библиотека для DLE 6.3

$40
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки119 просмотров
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Подкоректировать модуль "библиотека" для DLE 6.3 для организации библиотеки java книг ( 1 книга это два файла). Установить на сайт.

16 лет назад
ferrum
47 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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