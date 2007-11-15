Создание сайта для радио

$1000
Веб-программированиеЗакрыт42 заявки389 просмотров
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Создание сайта для радио Poosk.fm - Первое Семейное Интернет радио России, разделы для сайт Новости, Рингтоны, Концерт по заявкам, Хит Парад, Блоги для Dj, Медиа, Расписание Эфира, Акции и конкурсы, Фотогалерея, Чат, Модуль рекламы для Радио передач, Контакты, О Радио. Дизайн как и сам програмный продукт должен быть сделан в стиле сервисов Web 2.0. На главной странице должны быть выведены Новости (Радио, Шоу-Бизнеса), Анонсы (Акции и конкурсы), места для рекламных модулей Реклама программ, Всё остальное на усмотрение программиста.

16 лет назад
Dima77
NaN летРоссия
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
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