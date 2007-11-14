Сделать поисковую машину

$100
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки187 просмотров
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Нужно создать поисковую машину на основе движка и mysql.

хотелось бы аналог или усовершенственная версия warezmachine.ru.

всю информацию по функциям смотрите на WAREZMACHINE.RU

16 лет назад
JLang
Юрий 
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
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