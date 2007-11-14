Разработка страницы "Регистрация" на сайте

Пишите сразу вашу цену, пожалуйста! Нужно из существующей программы параметрического поиска (внешний вид вложен) сделать страничку на сайте. Прога может выбирать из 16 параметров, занесенных в файл Excell .csv - это в существующей проге, т.е. ...
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Имеется простой сайт-визитка,содержащий страницу "Регистрация". Тематика сайта - посещение спортивных занятий в клубе. Необходимо автоматизировать процесс регистрации внешних пользователей на сайте: авторизация и запись на занятия в соответствии с ежедневным расписанием. Сроки ограничены - 1 неделя. Бюджет до 4 000 руб.
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