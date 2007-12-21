Сделать из имеющейся программы страничку на сайте

Пишите сразу вашу цену, пожалуйста! Нужно из существующей программы параметрического поиска (внешний вид вложен) сделать страничку на сайте. Прога может выбирать из 16 параметров, занесенных в файл Excell .csv - это в существующей проге, т.е. как по итогу будет работать не принципиально. К разработанному поисковику нужно добавить возможность закачки с сайта пдф-ников и еще пару возможностей (в процессе определения). Сайт работает на ModX.