Сделать из имеющейся программы страничку на сайте

$150
Веб-программированиеЗавершен5 заявок336 просмотров
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Пишите сразу вашу цену, пожалуйста! Нужно из существующей программы параметрического поиска (внешний вид вложен) сделать страничку на сайте. Прога может выбирать из 16 параметров, занесенных в файл Excell .csv - это в существующей проге, т.е. как по итогу будет работать не принципиально. К разработанному поисковику нужно добавить возможность закачки с сайта пдф-ников и еще пару возможностей (в процессе определения). Сайт работает на ModX.

16 лет назад
gramalb
Россия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
makis
40 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад
$150
Профессионал. Сделал все отлично, часто я не знал чего хочу, а он уже подсказывал решение. Такое многого стоит. Страничка на сайте стала целым набором очччень полезных сервисов. При этом работа сложная была, 2 человека до этого ее не потянули. Со многими работал в этой теме, он оказался лучшим.
Очень положительный и приятный в общении человек. Работать с ним - одно удовольствтие. Всё доходчиво объясняет, раскладывает по полочкам. Вот бы всегда попадались такие заказчики :).
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