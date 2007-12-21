Добрый День, предлагаю постоянную удалённую работу, по установке/настройке CMS. Желательно опыт, с системами управления HOST CMS и NET CAT. Заключается в настройке CMS под задачи сайта, встроить сверстанный макет в CMS. Жду предложений.
Сделать из имеющейся программы страничку на сайте
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Пишите сразу вашу цену, пожалуйста! Нужно из существующей программы параметрического поиска (внешний вид вложен) сделать страничку на сайте. Прога может выбирать из 16 параметров, занесенных в файл Excell .csv - это в существующей проге, т.е. как по итогу будет работать не принципиально. К разработанному поисковику нужно добавить возможность закачки с сайта пдф-ников и еще пару возможностей (в процессе определения). Сайт работает на ModX.
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