Социальная сеть для писателей

В приложении дано небольшое описание (когда откроете, не удивляйтесь - в другом формате я написать к сожалению не смог). Нужна только разработка, без дизайна

Оставляйте свои предложения: на чем вы готовы такое реализовать (сами напишите, переделаете CMS или еще как-то), приблизительные сроки и цены, обязательно примеры подобных работ.

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