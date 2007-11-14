Социальная сеть для писателей

От исполнителя необходимо знание drupal, ajax, верстка на дивах без таблиц, программирование php. Требуется сделать сайт программного продукта на базе drupal и сверстать предоставленный дизайн на div На сайте будет: - несколько статичных страниц, с возможностью редактирования из ...
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