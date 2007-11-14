Социальная сеть для писателей

$1000
Веб-программированиеЗакрыт17 заявок309 просмотров
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В приложении дано небольшое описание (когда откроете, не удивляйтесь - в другом формате я написать к сожалению не смог). Нужна только разработка, без дизайна

Оставляйте свои предложения: на чем вы готовы такое реализовать (сами напишите, переделаете CMS или еще как-то), приблизительные сроки и цены, обязательно примеры подобных работ.

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16 лет назад
Hallo
73 годаЧехия
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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