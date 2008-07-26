Требуется написать веб-интерфейс к БД

От исполнителя необходимо знание drupal, ajax, верстка на дивах без таблиц, программирование php. Требуется сделать сайт программного продукта на базе drupal и сверстать предоставленный дизайн на div На сайте будет: - несколько статичных страниц, с возможностью редактирования из ...