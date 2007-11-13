Доработка IPB форума

Необходимо завершить работу (исправить баги, отладить работу сайта). При успешном завершении работы – договор на долгосрочную техническую поддержку сайта и добавление модулей Требование – знание php5, mySQL, xml. www.eurocargotrans.gr
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Небольшие работы с IPB форумом
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