DLE update.

Нужно с указанного сайта выдернуть все картинки и определенные куски html кода и создать из этого другой, новый сайт, при этом перемешав местами несколько страниц (чтобы не создавалась иллюзия клона). Скажу сразу, что проект серьезный и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Являюсь владельцем движка CMS dle 5.5. Сайт имеет некоторые доработки - новые разработанные модули....
При загрузке изображений на сайт через кнопку "Загрузка файлов
на сервер" на изобржениях ставится штамп сайта и они попадают в папки /uploads/posts и
/uploads/posts/thumbs (уменьшенные копии)...При эта же кнопка загружаети файлы (архивы и т.д. - разрешенные для загрузки расширения указываются в админ панели) в папку /uploads/files
необходимо, чтобы CMS раскладывала эти файлы по папкам месяцам (2007-11, 2007-12 и тд)
Если изображения:
/uploads/posts/YYYY-MM
/uploads/posts/thumbs/YYYY-MM - уменьшенные копии
Если файлы:
/uploads/files/YYYY-MM
YYYY-текущий год, MM-текущий месяц., если такой папки нет, то она автоматически должна создаваться...
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