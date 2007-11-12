DLE update.

Являюсь владельцем движка CMS dle 5.5. Сайт имеет некоторые доработки - новые разработанные модули....

При загрузке изображений на сайт через кнопку "Загрузка файлов

на сервер" на изобржениях ставится штамп сайта и они попадают в папки /uploads/posts и

/uploads/posts/thumbs (уменьшенные копии)...При эта же кнопка загружаети файлы (архивы и т.д. - разрешенные для загрузки расширения указываются в админ панели) в папку /uploads/files

необходимо, чтобы CMS раскладывала эти файлы по папкам месяцам (2007-11, 2007-12 и тд)

Если изображения:

/uploads/posts/YYYY-MM

/uploads/posts/thumbs/YYYY-MM - уменьшенные копии

Если файлы:

/uploads/files/YYYY-MM

YYYY-текущий год, MM-текущий месяц., если такой папки нет, то она автоматически должна создаваться...