Создание графикопостроителя

Нужно с указанного сайта выдернуть все картинки и определенные куски html кода и создать из этого другой, новый сайт, при этом перемешав местами несколько страниц (чтобы не создавалась иллюзия клона). Скажу сразу, что проект серьезный и ...
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Здравствуйте!
Необходим графикопостроитель - для показа цен на сайте...
Данные должен воспринимать из текстового файла - формат - покажите сами...
Пример - http://www.jobdao.net/demo_flashchart.htm
Нужно строить столбчатые диаграммы и линии...
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