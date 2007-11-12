Заказ плагинов к squirrelmail org

Приветствую,

Напишите пожалуйста сроки и время сколько займет этот процесс.

Приоритет опытным командам с портфолио.

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Есть бесплатный скрипт вебмайла squirrelmail.org

К нему можно сделать плагины.

Мне нужны следующие:

1. Подсветка фона ячейки по наведению на нее курсора (как у mail.ya.ru)

Также по клику должна ставится/сниматся пометка письма (галочка)

Эта опция должна должна быть включаема-отключаема.

2. Предосмотр писем

a) по наведению на subject показывается полный текст тела письма

b) усложненный вариант: загружать сначала страницу потом загружать содержимое

писем которые будут показаны по наведению, притом должно как то быть видно

на каком письме загружается, загрузилось и на каком еще нет (ajax)

с) удаление quoted text т.е. строк начинающихся с символов >, >>

Эта опция должна быть включаема-отключаема.

3. Ответ шаблоном

В список писем и окне чтения письма нужно добавить dropdown список шаблонов,

после выбора шаблона и клика на "выслать шаблон" нужно всем получателям выслать

выбраный шаблон. Принципиально важным моментом является гарантированя доставка

т.е. если в процессе отсылки шаблона на возникает ошибка то это нам показывается.

Это означает контроль каждого высланного письма. (Как это сделать – задача программиста)

При успешной высылке шаблонам состояние письма из "не прочтенного" в "прочтенное"

при ответе из общего списка писем.

Нужно добавить пункт "добавить, редактировать, удалить" шаблон.

У шаблона есть: сабжект, тело, название.

Первые два – это то же что на емайл высылается.

a) усложненный вариант – высылание с цитированием.

Высылается шаблон а снизу будет цитироваться оригинальное письмо.

Эта опция должна быть включаема-отключаема.