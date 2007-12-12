Ajax-программирование под IE

Для разработки пользовательского интерфейса приложения, ищем AJAX-программиста, с отличным знанием DOM и JavaScript применительно к Internet Explorer.

Коротко о задаче :

есть ПО под windows, интерфейс которого реализован на Ajax. Есть HTML-верстка новой версии. Необходимо встроить эту верстку.

Реальной работы : 2 дня + разобраться в текущем коде - день.

При качественном выполнении, будет заказ еще на 15 версий.