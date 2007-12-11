Создание кабинета клиентов

$250
Веб-программированиеЗавершен5 заявок204 просмотра
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Необходим скрипт кабинета для клиентов в сфере оптимизации сайтов. Кратко:

1. Мониторинг позиций в поисковиках

2. Составление отсчетов

3. Рассылка отчётов и счетов

Требования:

1. Программирование на языке PHP

2. желательно в портфолио наличие работ по парсингу

3. желательно знание основ seo

Возможно (даже желательно) использование готовых разработок затем заточенных под нас – в этом случае необходима предварительная консультация.

16 лет назад
S-E-O
45 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
devil61
41 годРоссия
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
11 отзывов
16 лет назад
$200
Отличное выполнение работы. 1. Грамотное обсуждение ТЗ 2. Конструктивные предложения по ТЗ 3. Выполнено точно в срок с учётом возникших предложений с моей стороны. Надеюсь на дальнейшее постоянное сотрудничество. Спасибо Дмитрий!
Приятно работать с человеком, понимающим что он хочет увидеть и как это должно работать. Отлично поставленное ТЗ. Своевременная оплата. Просто приятно общаться. Спасибо Сергей.
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