Сайт знакомств

Мой проект - это создание сайта знакомств. Я ищу порядочных людей, знающих своё дело, которые качественно и в сроки, исполнят мой заказ. Рассмотрю все серьёзные предложение.

Мне нужен клон функционала с сайта http://www.zhdu.ru + общий чат. Дизайн уже сделан. Сайт должен быть исполнен на французском и русском языке. Сайт будет полностью бесплатным.

Модератор кроме полного и упрощённого управления базой данных, должен иметь возможность менять текст и добавлять рекламу на любую страницу.

Детали обговорим ICQ. Выходите на связь в вечерние часы или в выходные дни.

ICQ 355-322-273