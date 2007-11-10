Граббер adult-каталога

ТЗ: http://cmstest2.reg36.ru/
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть adult-каталог www.pichunter.com и сайты, на которые он ведет. Необходимо собирать с них информацию
Что мне от него нужно:
полный адрес на картинку-превью, его alt, название категории, адрес на который он ведет.
С адресов, на которые ведут превью, мне нужны полные пути картинок.
Т.е. за итерацию я должен получить:
превью "http://...jpg", alt = "...", категория "Babes", ведет на "http://...", картинки с этого сайта: "перечисления картинок", чтобы я смог с этим работать.
Язык PHP
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