Доработка гостевой

Требуется доработка существующего модуля гостевой книги, который сейчас настроен на базе CMS. Задача: в данный момент сообщения в гостевую добавляются без премодерации, необходимо сделать, чтобы сообщения сначала отображались в движке, и только после одобрения появлялись на странице. Модерация по схеме: список сообщений, напротив каждого из которых можно поставить галочку. Далее внизу 2 кнопки: «одобрить» или «удалить». Соответственно, одобренные появляются на странице скрипта, а удаленные удаляются из базы.

Гостевая: http://cmstest1.reg36.ru/

Движок: http://cmstest1.reg36.ru/admin.php логин 1 пароль 1 - далее по ссылке «гостевая книга»