Шаблон компонента каталога для битрикс

Изменить модуль каталога для битрикса,

чтобы группы и подгруппы(вложенностью до 4 уровней)

отображавлись в виде одного вертикального меню с выпадающими пункатми

(изначально видны группы товаров, при наведении мыши на название

– подгруппы данной группы, и т.д.)

Сейчас меню реализовано средствами битрикса

и каждый пункт меню представляет раздел и подраздел(т. е. папку на сайте),

а мы хотим, чтобы все это меню было Каталогом и при выборе его пунктов

сменялись страницы в одном и том же разделе (в одной и той же папке).

В битриксе уже есть модуль каталога, который выводит группы и подгруппы любой вложенности в виде многоуровневого списка

Шаблон вертикального выпадающего меню тоже есть и доступен.

Нужно сделать, чтобы модуль каталога отображалси так, как сейчас отображается меню.