Шаблон компонента каталога для битрикс

нужно написать грабер для импорта товаров в интернет магазин
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Изменить модуль каталога для битрикса,
чтобы группы и подгруппы(вложенностью до 4 уровней)
отображавлись в виде одного вертикального меню с выпадающими пункатми
(изначально видны группы товаров, при наведении мыши на название
– подгруппы данной группы, и т.д.)
Сейчас меню реализовано средствами битрикса
и каждый пункт меню представляет раздел и подраздел(т. е. папку на сайте),
а мы хотим, чтобы все это меню было Каталогом и при выборе его пунктов
сменялись страницы в одном и том же разделе (в одной и той же папке).
В битриксе уже есть модуль каталога, который выводит группы и подгруппы любой вложенности в виде многоуровневого списка
Шаблон вертикального выпадающего меню тоже есть и доступен.
Нужно сделать, чтобы модуль каталога отображалси так, как сейчас отображается меню.
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