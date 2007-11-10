Работа с Host CMS

Задача предельно ясна. Требуется адекватный программист, который способен в предельно сжатые сроки настроить систему и натянуть дизайн на нее. Оставляйте контакты. Свяжусь с Вами сам.

Уважаемые фрилансеры, прошу Вас в ICQ не стучать и в личку не писать, я не отвечаю на запросы в аську и в личку.

Спасибо за понимание. Надеюсь на быструю реализацию и долгосрочное сотрудничество.