Работа с Host CMS

$400
Веб-программированиеЗавершен5 заявок100 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Задача предельно ясна. Требуется адекватный программист, который способен в предельно сжатые сроки настроить систему и натянуть дизайн на нее. Оставляйте контакты. Свяжусь с Вами сам.

Уважаемые фрилансеры, прошу Вас в ICQ не стучать и в личку не писать, я не отвечаю на запросы в аську и в личку.

Спасибо за понимание. Надеюсь на быструю реализацию и долгосрочное сотрудничество.

16 лет назад
maly5h
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
pavlov35
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
4 отзыва(-1)
16 лет назад
$50
1 день
Отзыв недоступен.
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