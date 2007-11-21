Настройка скрипта по выгрузке в Яндекс-маркет

Веб-программированиеЗавершен7 заявок134 просмотра
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Требуется настроить встроенный скрипт в инет-магазине Virtuemart 1.0.10. Выдает не совсем корректную инфу в файле выгрузки. Требования Яндекс-Маркета есть.

16 лет назад
Gunnar
53 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
Выбранный исполнитель
VeHik
32 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
16 лет назад
$5
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Побольше бы таких заказчиков! ТЗ ставит чётко, оплачивает в срок, всегда на связи, коммуникабелен и приятен в общении. Легко с ним сработались, никаких проблем не возникало. Работать с ним - одно удовольствие. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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