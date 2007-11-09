Нужен скрипт (в контакте)

Для поиска и добавления друзей в группу по определённым интересам сразу большими пачками

желательно с удобным интерфейсом

цену, сроки, вопросы и дополнения оставлять к проекту

постарайтесь максимально раскрыть своё предложение и упомянуть об уровне ваших знаний и опыте разработок

так же рассмотрю информацию о подобных скриптах для других сайтов

в ЛИЧКУ НЕ ПИСАТЬ, В Аську тоже (автоматом удаляю все сообщени)