Скрипт галереи

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок115 просмотров
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дописать (http://www.olsv64.narod.ru/2/index.htm) (или написать новый) скрипт, чтобы он не только выводил картинки из папки, но и при наведении на рисунок записывал div с увеличенным до 300 px рисункоми из папки low с тем же номером, по клику на рисунке открывал новое окно с большим рисунком из папки big, а по клику на надписи начинал закачку архива из папки archive

16 лет назад
OlgaSvetlova
Ольга 
47 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
13 лет назад
2 отзыва
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