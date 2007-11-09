Скрипт галереи

дописать (http://www.olsv64.narod.ru/2/index.htm) (или написать новый) скрипт, чтобы он не только выводил картинки из папки, но и при наведении на рисунок записывал div с увеличенным до 300 px рисункоми из папки low с тем же номером, по клику на рисунке открывал новое окно с большим рисунком из папки big, а по клику на надписи начинал закачку архива из папки archive