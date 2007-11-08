Тем, кто знает Shop Script (или php)

Необходимо разработать и добавить новые элементы к сайту (подписка на рассылку и простейший каталог товара). Пожалуйста, предложения выставляйте только с указанием цены и сроков). Задание - в приложении. P.S. Проект возобнавлён в связи с тем, что ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно кое-что переделать в коде Shop Script. Для тех кто разбирается - это пол минуты. Поэтому бюджет всего 5 wmz. Я выложу ниже код странички category.tpl и изложу задачу. Просьба выкладывать решение здесь же, чтобы избежать ситуации когда 5 человек одновременно в аську или личку даст одинаковое правильное решение - будет непонятно кому платить и ставить отзыв. А так первому правильно помогшему и оплачу.
Задача: В шопскрипте, при наличии "подкатегорий", не выводятся товары в основной категории. Увидеть товар можно только перейдя в подкатегорию. А мне нужно чтобы товары товары шли как в подкатегориях (вбитые в эту подкатегорию), так и чтобы все товары из подкатегорий данной категории выводились сразу в основной их категории. Блин, язык сломаешь:). Вот пример http://www.skylinki.ru/index.php?categoryID=9 - почему нет товаров в основной категории? Это бесплатный шопскрипт.
Код:
{* category view *}
{if $selected_category[3]}
{/if}
{$smarty.const.LINK_TO_HOMEPAGE} :
{section name=i loop=$product_category_path}
{$product_category_path[1]} :
{/section}
{* description *}
{$selected_category[2]}
{* show subcategories *}
{section name=i loop=$subcategories_to_be_shown}
{$subcategories_to_be_shown[1]}
({$subcategories_to_be_shown[2]})
{/section}
{if $products_to_show_count ne NULL}
{if $products_to_show_best_choice ne NULL}{$smarty.const.PRODUCTS_BEST_CHOISE}{/if}
{$catalog_navigator}
{section name=i1 loop=$products_to_show max=$products_to_show_count}
{if $smarty.section.i1.index is div by $smarty.const.CONF_COLUMNS_PER_PAGE}{/if}
{include file="product_brief.tpl.html" product_info=$products_to_show[i1]}
{if ($smarty.section.i1.index+1) is div by $smarty.const.CONF_COLUMNS_PER_PAGE}{/if}
{/section}
{$catalog_navigator}
{else}
{/if}
- Похожие заказы
- $100Веб-программирование19 заявокЗакрыт16 лет назад
Кулю готовый скрипт платника(сайт по продаже видеоконтента) Вход пользователя на сайт для скачивания видео должен осуществляться путём ввода пароля, полученного после отправки sms. ДЕМО-обязательно. Ваша стоимость? Предложения "студий" по разработке такого скрипта не рассматриваю-ТОЛЬКО ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ ЗА РАЗУМНУЮ ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $5
Создание обратной связи. Есть сайт, надо сделать, чтобы человек делая заказ, мог на сайте заполнить все формы(они у меня готовы в html) и отравить их или мне на мыло или создавать странички с заказами. http://migseo.ru/?Registraciya_v_forumah%28profail%29:Sdelatmz_zakaz http://migseo.ru/?Registraciya_v_katalogah:Sdelatmz_zakaz ВАЖНО, встроить код ...Завершен16 лет назад
- $100
нужно прикрутить и доработать фишки к порталу такие как меню, виз редактор эффекты там разные итд) хотелось бы уложится в баков 100 за все про все)) у кого есть желания пофтыкать и немного заработать, ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт16 лет назад
- $200
Кратенько и сумбурно опишу некоторые функции, которые нужны от скрипта. Если найдем друг друга – расскажу все более подробно, в картинках, с песнями и плясками. Проект много времени не отнимет, не стандартный и интересный. деньги, ...Закрыт16 лет назад
- $50
Нужно разработать скрипт для агентства недвижимость. Что бы работники могли размещать предложения по продаже квартир, домов и земель. В прикрепленном файле ТЗ, но все подробности при переписке.Веб-программирование9 заявокЗакрыт16 лет назад
Требуется свой счётчик посещений, с выводом показаний на страницы сайта.Завершен16 лет назад
- $50
Тест делается для сайта gotrader.ru, для теста требуется соответствующее оформление.(самому рисовать ничего ненужно, стили взять и пр..). Описание теста и алгоритм в прикрепе. Задача довольно простая. Если возникнут вопросы по алгоритму пишите в приват. Цена/СрокиЗавершен16 лет назад
- $200
Создание небольшого сайта на флеш по готовому макету psd подробное описание и пример того что нужно получить смотрите в приложенииЗавершен16 лет назад
- $250
Нужно сделать: 1) Регистрацию игроков 2) нужно сделать личный кабинет для игроков описание: 1) здесь, я думаю, все понятно 2) Здесь нужно сделать ряд функций: I. просмотр чаров на аккаунте , просмотр вещей на сарах ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт16 лет назад