Тем, кто знает Shop Script (или php)

Нужно кое-что переделать в коде Shop Script. Для тех кто разбирается - это пол минуты. Поэтому бюджет всего 5 wmz. Я выложу ниже код странички category.tpl и изложу задачу. Просьба выкладывать решение здесь же, чтобы избежать ситуации когда 5 человек одновременно в аську или личку даст одинаковое правильное решение - будет непонятно кому платить и ставить отзыв. А так первому правильно помогшему и оплачу.

Задача: В шопскрипте, при наличии "подкатегорий", не выводятся товары в основной категории. Увидеть товар можно только перейдя в подкатегорию. А мне нужно чтобы товары товары шли как в подкатегориях (вбитые в эту подкатегорию), так и чтобы все товары из подкатегорий данной категории выводились сразу в основной их категории. Блин, язык сломаешь:). Вот пример http://www.skylinki.ru/index.php?categoryID=9 - почему нет товаров в основной категории? Это бесплатный шопскрипт.

Код:

{* category view *}

{if $selected_category[3]}

{/if}

{$smarty.const.LINK_TO_HOMEPAGE} :

{section name=i loop=$product_category_path}

{$product_category_path[1]} :

{/section}

{* description *}

{$selected_category[2]}

{* show subcategories *}

{section name=i loop=$subcategories_to_be_shown}

{$subcategories_to_be_shown[1]}

({$subcategories_to_be_shown[2]})



{/section}

{if $products_to_show_count ne NULL}

{if $products_to_show_best_choice ne NULL}{$smarty.const.PRODUCTS_BEST_CHOISE}{/if}

{$catalog_navigator}

{section name=i1 loop=$products_to_show max=$products_to_show_count}

{if $smarty.section.i1.index is div by $smarty.const.CONF_COLUMNS_PER_PAGE}{/if}

{include file="product_brief.tpl.html" product_info=$products_to_show[i1]}

{if ($smarty.section.i1.index+1) is div by $smarty.const.CONF_COLUMNS_PER_PAGE}{/if}

{/section}

{$catalog_navigator}

{else}

{/if}