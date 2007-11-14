Создание сайта на флеш

1. Установка , модификация наших доп. модулей 2. Дописание/переписать новые модули 3. Связь в внешними приложениями – Asterisk , IVRсервер 4. Модуль простенького CallCenter-а Разработчик предпочтительней из Украины Опыт работы с Sugar CRM Полный фриланс невозможен - раз/два в неделю ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создание небольшого сайта на флеш по готовому макету psd
подробное описание и пример того что нужно получить смотрите в приложении
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