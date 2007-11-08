Многопоточный скрипт на PHP

$1000
Веб-программированиеЗакрыт19 заявок316 просмотров
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Необходимо написать скрипт который будет:

на входе

файл "a" содержит урлы

в одной строке один урл

файл "b" содержит слова

в одной строке одно слово

файл "c" будет содержать результат работы

загружает урл из файла "a" смотрит HTML код, и находит ссылку в виде текста начинающуюся на http:// c заданным словом из файла "b" (слова необходимо перебирать сверху вниз)

если эта строчка не противоречит конфигу(в ней нет STOP слов), то она записывается в файл "c"

в таком формате

url_from_fileA;new_url

В скрипте должен включать

1) таймаут для загрузки страницы 20секунд

на 20-ой секунде происходит обрыв загрузки и проверяется код который успел загрузиться

если страница за 20 секунд не успела вообще загрузиться то ничего не парсится

Также надо будет переделать один небольшой скрипт на пхп

PHP
16 лет назад
alfahost
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