Многопоточный скрипт на PHP

Необходимо написать скрипт который будет:

на входе

файл "a" содержит урлы

в одной строке один урл

файл "b" содержит слова

в одной строке одно слово

файл "c" будет содержать результат работы

загружает урл из файла "a" смотрит HTML код, и находит ссылку в виде текста начинающуюся на http:// c заданным словом из файла "b" (слова необходимо перебирать сверху вниз)

если эта строчка не противоречит конфигу(в ней нет STOP слов), то она записывается в файл "c"

в таком формате

url_from_fileA;new_url

В скрипте должен включать

1) таймаут для загрузки страницы 20секунд

на 20-ой секунде происходит обрыв загрузки и проверяется код который успел загрузиться

если страница за 20 секунд не успела вообще загрузиться то ничего не парсится

Также надо будет переделать один небольшой скрипт на пхп