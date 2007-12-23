Flash-ролик на главную страницу сайта

1. Небольшой редизайн сайта http://moto-skat.ru:

Оставить основные линии, но сделать некоторые части металлическими, с бликами и тд

и немного поменять цвета (темно-серый может оставить, но убрать оранжевый и добавить темно синий, голубой (к металу хорошо подойдут) и возможно более насыщеный оттенок оранжевого (тот что в макете сейчас весьма блеклый)

К ролику приступаем после окончательного утверждения нового макета дизайна. Цена 1 этапа(редизайн) - 150$

2. Ролик(intro):

Продолжительность ролика: 14-20 секунд.

Фоновая музыка: минимал электро(или аналог - предлагайте) (+ отдельные звуки, соответствующие анимации).

Примерный сценарий:

1. Прелоадер(пример - см. http://www.miigaik.ru/temp123/motos_v3.swf , или свой).

2. Сбор основной сцены (можно поиграть с пейзажами - графикой, высвечивая "рандомом" отдельные сцены в цвете)

3. Сбор лого(в указаннм флэше - не проработано). Собираются в рисунок линии сетки за надписью "MOTOS". Эффект - бегущий огонёк(огоньки) энергии(сварки), выстраивающий(е) сетку. Когда сетка соберётся, она может покрутиться вокруг своей оси с динамикой запущенного и остановленного двигателя.

4. Проявление "MOTOS" одновременно с "innovation technologies" и с бегающими по сетке огнями .. эффекты - на усмотрение исполнителя (в сценарии отразить подробно).

5. Внизу появляются элемент(или просто текст), обозначающий вход на сайт ("ВХОД") (можно подсветить "ксеноном" )

6. Огоньки по лого могут продолжать бегать, музыка играет. Далее - ждём перехода на сайт.

Эффекты "бегущих строк" и нечитаемого текста использовать не рекомендуется.

Логотип Мотос во флэше прорисовать так, чтобы края сетки "плавно сходили на нет" как на сайте (пример как не надо делать лого - см. указанный флэш).

http://moto-skat.ru/ - сайт, при загрузке которого будет показываться флэш (сайт заработает в пятницу - 09 ноября). Общая стилистика флэша и сайта должна совпадать.

Приложенный тестовый(указанный выше) флэш использовать как о

риентир. Устраивает расположение базовых элементов(рамка - первые 7 секунд после запуска ролика - устраивают)можно повторить)). Точная копия не устраивает!

Всем желающим - высылайте подробный сценарий ролика. Без утверждённого подробного сценария работать не будем!

Основной критерий оценки работы - качество проработки анимации.

Цена этапа 2(ролик) - 350$

Удачи!