Flash-ролик на главную страницу сайта

Нужно добавить фичу в Confluence 2.5.4
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Небольшой редизайн сайта http://moto-skat.ru:
Оставить основные линии, но сделать некоторые части металлическими, с бликами и тд
и немного поменять цвета (темно-серый может оставить, но убрать оранжевый и добавить темно синий, голубой (к металу хорошо подойдут) и возможно более насыщеный оттенок оранжевого (тот что в макете сейчас весьма блеклый)
К ролику приступаем после окончательного утверждения нового макета дизайна. Цена 1 этапа(редизайн) - 150$
2. Ролик(intro):
Продолжительность ролика: 14-20 секунд.
Фоновая музыка: минимал электро(или аналог - предлагайте) (+ отдельные звуки, соответствующие анимации).
Примерный сценарий:
1. Прелоадер(пример - см. http://www.miigaik.ru/temp123/motos_v3.swf , или свой).
2. Сбор основной сцены (можно поиграть с пейзажами - графикой, высвечивая "рандомом" отдельные сцены в цвете)
3. Сбор лого(в указаннм флэше - не проработано). Собираются в рисунок линии сетки за надписью "MOTOS". Эффект - бегущий огонёк(огоньки) энергии(сварки), выстраивающий(е) сетку. Когда сетка соберётся, она может покрутиться вокруг своей оси с динамикой запущенного и остановленного двигателя.
4. Проявление "MOTOS" одновременно с "innovation technologies" и с бегающими по сетке огнями .. эффекты - на усмотрение исполнителя (в сценарии отразить подробно).
5. Внизу появляются элемент(или просто текст), обозначающий вход на сайт ("ВХОД") (можно подсветить "ксеноном" )
6. Огоньки по лого могут продолжать бегать, музыка играет. Далее - ждём перехода на сайт.
Эффекты "бегущих строк" и нечитаемого текста использовать не рекомендуется.
Логотип Мотос во флэше прорисовать так, чтобы края сетки "плавно сходили на нет" как на сайте (пример как не надо делать лого - см. указанный флэш).
http://moto-skat.ru/ - сайт, при загрузке которого будет показываться флэш (сайт заработает в пятницу - 09 ноября). Общая стилистика флэша и сайта должна совпадать.
Приложенный тестовый(указанный выше) флэш использовать как о
риентир. Устраивает расположение базовых элементов(рамка - первые 7 секунд после запуска ролика - устраивают)можно повторить)). Точная копия не устраивает!
Всем желающим - высылайте подробный сценарий ролика. Без утверждённого подробного сценария работать не будем!
Основной критерий оценки работы - качество проработки анимации.
Цена этапа 2(ролик) - 350$
Удачи!
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