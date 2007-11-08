Написать модуль для DLE

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В среднем описание модуля (это каталогизированная галерея, только с расширенными функциями и биллингом (то есть оплата за доступ))

Есть тех задание, нужен человек, который будет понимать суть требований от него, на нормальном уровне понимать, что такое DLE и человечески понятный код (+ если все сделаем, то человек, возможно, будет нужен в виде тех. поддержки (сумма будет оговариваться отдельно))

Так предложение в личку желательно с аськой и e-mail-ом (e-mail нужен, для того чтобы сбросить подробное тех. задание) и предварительной стоимостью

16 лет назад
korsar
42 годаУкраина
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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