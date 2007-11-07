Нужна помощь специалиста в ЯндексXML

Нужно создать копию сайта ock.ru, по всем функциональностям как на этом сайте, дизайн не нужен, но главное чтоб был шаблонный дизайн, чтобы легко можно было его сменить. Левые блоки на сайте сделать так чтобы можно ...
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Здравствуйте!
Я хочу сделать сайт-поисковик по музыкальным ресурсам. От разработчика требуется выполнить следующую задачу:
Создать главную страницу сайта (можно не особо мудрить с html-разметкой и красотой самой страницы по сути - главное красивый XML-дизайн) на которой располагалась бы поисковая форма, которая, используя Яндекс.XML, осуществляла поиск ТОЛЬКО по определенным сайтам. Хотелось бы, чтобы эти определенные сайты можно было вводить в какой-то админке (или вставлять в какую-то часть кода).
Как это должно выглядеть:
Человек заходит на сайт и видит главную страницу (все остальные страницы сайта я сделаю сам). На этой главной странице поисковая форма - туда он вбивает поисковой запрос и выбирает по каким сайтам он хочет искать (чуть ниже поисковой формы располагается перечень сайтов для поиска и возможность отметить все сайты сразу). И как только все это сделал - начинается поиск и выдаются результаты (по 5-10 - это уже детали). Главное, что бы поиск шел только по тем сайтам, которые выбрал человек или по всем сразу что есть в базе (еще раз повторяю база должна быть расширяемой) и красивый XML-дизайн (подробнее про дизайн - напишу лично тому, кто возьмется).
Желательно предусмотреть возможность развития скрипта и составить краткое описание работы (с комментариями в самом скрипте).
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