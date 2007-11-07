Нужна помощь специалиста в ЯндексXML

Здравствуйте!

Я хочу сделать сайт-поисковик по музыкальным ресурсам. От разработчика требуется выполнить следующую задачу:

Создать главную страницу сайта (можно не особо мудрить с html-разметкой и красотой самой страницы по сути - главное красивый XML-дизайн) на которой располагалась бы поисковая форма, которая, используя Яндекс.XML, осуществляла поиск ТОЛЬКО по определенным сайтам. Хотелось бы, чтобы эти определенные сайты можно было вводить в какой-то админке (или вставлять в какую-то часть кода).

Как это должно выглядеть:

Человек заходит на сайт и видит главную страницу (все остальные страницы сайта я сделаю сам). На этой главной странице поисковая форма - туда он вбивает поисковой запрос и выбирает по каким сайтам он хочет искать (чуть ниже поисковой формы располагается перечень сайтов для поиска и возможность отметить все сайты сразу). И как только все это сделал - начинается поиск и выдаются результаты (по 5-10 - это уже детали). Главное, что бы поиск шел только по тем сайтам, которые выбрал человек или по всем сразу что есть в базе (еще раз повторяю база должна быть расширяемой) и красивый XML-дизайн (подробнее про дизайн - напишу лично тому, кто возьмется).

Желательно предусмотреть возможность развития скрипта и составить краткое описание работы (с комментариями в самом скрипте).