Клонирование сайта

Необходим качественный (небесплатный ) скрипт форума, по функционалу аналогичный http://weblancer.net/forum/ Важная особенность: если пользователь зарегистрирован на сайте, то он может с этими же логином и паролем зайти и на форум. ...
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