Коррекция мини-портала. PHP. Срочно.

Незначительная доработка сайта ICQ 397-213-893, Ольга
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Коррекция мини-портала. в PHP. Срочно.
желателен украинец.
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