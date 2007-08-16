serverok

Олег Коваль serverok

 
46 летУкраина
18 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад

Создание и программирование WEB-сайтов:

- написание скриптов (язык PHP)

- создание сайтов с нуля

- доработка существующих сайтов

Работаю в связке PHP+MySQL, также активно использую в работе ZendFramework.

PHPMySQL
Отзывы заказчиков
raspin
NaN лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$160
10 баллов
16 лет назад
Торговая площадка по технологии Digiseller
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
mgl
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
$20
10 баллов
16 лет назад
Погодный информер!
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
crack1
46 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$25
10 баллов
16 лет назад
Перевод текста с помощью PHP
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
akisoft
47 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
$10
10 баллов
16 лет назад
Сохранить 698 web страниц на диск
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
dseller
36 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$5
10 баллов
18 лет назад
Отправка запроса на сервер и получения ответа в xml
сказано-сделано, хорошо и быстро, спасибо!