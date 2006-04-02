ТЗ в прикрепленном архиве! Картинки в папке images. Просьба, в отзывах указывать точную цену. Если что-то в ТЗ не понятно, обращайтесь по mail
- $20Прикладное ПО1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $150
Постараюсь объяснить более понятно! Чтобы было ясно о чем идет речь, ознакомьтесь с ЕСПП (Единая Система Приема Платежей) от Bercut - http://www.bercut.com/ru/products/view.html?id=27 Так вот, наш оператор связи Bitel – http://www.bitel.kg (Киргизия) как и многие сотовые операторы установил ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $50
Функции Библиотеки и (Visual C++) Нужно следующее: Взять по 10 любых функций с каждой библиотеки ( и ) и описать каждую (что и как делает), а также на каждую функцию мини пример в виде задачи. может у кого ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен18 лет назад
Нужно следующее: 1) отправить запрос на сервер и получить ответ в xml! URL для передачи запроса: http://shop.digiseller.ru/xml/statistics.asp Метод: POST Формат запроса: 3BF4A57A-41B9-41B9-BB22-0F062C4B257B пример xml ответа: http://shop.digiseller.ru/xml/test_statistics.asp 2) отобразить полученный xml ответ 3) я в этом не разбираюсь, но все должно ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен18 лет назад