dseller

Дмитрий Ключников dseller

 
36 лет
18 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
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  • Прием платежей по SMS и их проведение через ЕСПП

    $150

    Постараюсь объяснить более понятно! Чтобы было ясно о чем идет речь, ознакомьтесь с ЕСПП (Единая Система Приема Платежей) от Bercut - http://www.bercut.com/ru/products/view.html?id=27 Так вот, наш оператор связи Bitel – http://www.bitel.kg (Киргизия) как и многие сотовые операторы установил ...

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Функции Библиотеки <DOS.H> и <TYPES.H> (Visual C++)

    $50

    Функции Библиотеки и (Visual C++) Нужно следующее: Взять по 10 любых функций с каждой библиотеки ( и ) и описать каждую (что и как делает), а также на каждую функцию мини пример в виде задачи. может у кого ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    18 лет назад

  • Отправка запроса на сервер и получения ответа в xml

    Нужно следующее: 1) отправить запрос на сервер и получить ответ в xml! URL для передачи запроса: http://shop.digiseller.ru/xml/statistics.asp Метод: POST Формат запроса: 3BF4A57A-41B9-41B9-BB22-0F062C4B257B пример xml ответа: http://shop.digiseller.ru/xml/test_statistics.asp 2) отобразить полученный xml ответ 3) я в этом не разбираюсь, но все должно ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    18 лет назад
Отзывы фрилансеров
Viper203
37 летЛихтенштейн
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$25
10 баллов
14 лет назад
Требуется программа с БД - Простейший склад.
Адекватный заказчик. Грамотное ТЗ. Рекомендую
Хороший программист, знает свое дело. С поставленной задачей справился отлично. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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linker
37 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
$5
10 баллов
18 лет назад
Функции Библиотеки <DOS.H> и <TYPES.H> (Visual C++)
Оплата получена в срок. Грамотная формулировка задания.
Быстрое выполнение задания, минимальные цены, спасибо!
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