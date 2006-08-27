Требуется создать сайт который забирает данные xml. Желательно сделать это все на пхп.
Веб-программирование9 заявок
Закрыт
12 лет назад
Требуется создать сайт который забирает данные xml. Желательно сделать это все на пхп.
Нужно написать скрипты торговой площадки по технологии digiseller
Требуется разработка торговой площадки по технологии DigiSeller
Все здесь уже хорошо умеют парсить xml для торговой площадки http://shop.digiseller.ru/ Так вот собственно просьба сделать сделать вывод данных из xml