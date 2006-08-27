raspin

Роман Карпов raspin

 
NaN лет
17 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
serverok
46 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$160
10 баллов
16 лет назад
Торговая площадка по технологии Digiseller
Задание заказчик формулирует четко. Всегда может максимально ясно объяснить что требуется. Приятный в общении человек. Никаких проволочек с оплатой.
Качественно и в срок, теперь буду обращаться только Олегу Коваль (serverok)
Ответный отзыв