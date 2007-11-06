Граббер для yp.ru

Разработка прототипа экранов мобильного GPS навигатора. Порядка 3-4 простейших экранов + 1 главный экран с отображением карты местности. На главном экране с картой возможно понадобится нарисовать 2,5D или 3D вид местности (т.е. не только 2D карту). Нужна будет ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна программа или скрипт, который сможет собрать информацию с yp.ru, включая распознавание мэйлов на картинках, и записать ее в файл любого формата, открываемого при помощи ms excel.
Желательно, чтобы можно было запустить из винХР, но рассмотрим и другие варианты.
- Похожие заказы
- $3000Веб-программирование2 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $100
Требуется переделать (или написать заново) стандартный модуль интернет-магазина HostCMS (www.hostcms.ru) для работы с платежной системой RuPay (www.rupay.com). В итоге модуль корзины должен быть аналогичен модулю "2D корзина" (смотреть www.phpscript.ru/2d_basket.htm). Админ-часть должна состоять из разделов: 1. Заказы. Полностью ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт16 лет назад
- $50
Написать скрипт, который скопирует и сгруппирует отзывы об автомобилях (все, кроме ВАЗ, ГАЗ, Донинвест, ЗАЗ, ЗИЛ, ИЖ, ЛуАЗ, Москвич, УАЗ) с сайта avtomarket.ru. Образец конечного результата со структурой файлов и примером отзыва (1.html) находится ...Закрыт16 лет назад
- $50
...по некоторым причинам пришлось уволить нашего Web-мастера, и он не ууспел "дописать" на флэше 2-ум строчкам ссылки, что и требуеца сделать.. Т.е. есть полностью готовая "ФЛЭШКА", нужно только из 2-ух строчек сделать Web ссылки и написать ...Завершен16 лет назад
- $50
Необходимо доделать флеш ролик для сайта. Есть наработки, есть 3D модель в 3D max, необходимо сделать анимацию объекта (3D) во флеше. БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ!!! ОПЛАТА ПО ФАКТУ!!! Срок 3-4 дня, если быстрее то + 15$ В ЛИЧКУ НЕ ПИСАТЬ!Завершен16 лет назад
Требование первое - геграфически исполнитель, или его административная часть должна находиться в Киеве, Виннице, Хмельницком, или в другом городе Украины. Требование второе - работаем согласно договора, и взаиморасчеты проводим по безналичному расчёту. (курс доллара согласно курса ...Закрыт16 лет назад
- $200
Входящие данные: mysql база с картинками, текстовым описанием, категориями Что должна делать система: 1. Зарегистрировать блог на блог-сервисе (стандартная форма + капча которая вводится "оператором") 2. Создание ограниченного кол-ва постов в блоге по заданной заранее категории ...Закрыт16 лет назад
От Вас, потребуется создать мульимедиа материалы для внутренней системы обучения ИКЕИ. Вам будут даны изображения, звук, тексты, любые другие объекты, используя которые, нужно будет создавать LO (Learning Objects). Создание этих объектов должно вестись в ...Завершен16 лет назад
- $50
Нужно изменить граббинг по рсс. А именно - грабим котороткую новость с обрезаем до определенного кол-ва символов, парсим теги вставки изображений и в шаблон вставляем ссылку на полную новость на сайт откуда она взята.Завершен8 лет назад
- $350
Шаблон сайта www.teamtech.ru/park/ Предложение скидывайте на [email protected] Ищем специалиста, имеющего опыт работы по созданию проектов (реально работающих) удовлетворяющих, следующим требованиям: I создание системы управления контентом (CMS) Внедрение средства администрирования CMS. Основные функции и требования CMS: – ...Закрыт16 лет назад