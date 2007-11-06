Граббер для yp.ru

Нужна программа или скрипт, который сможет собрать информацию с yp.ru, включая распознавание мэйлов на картинках, и записать ее в файл любого формата, открываемого при помощи ms excel.

Желательно, чтобы можно было запустить из винХР, но рассмотрим и другие варианты.